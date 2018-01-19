Сгорел автомобиль президента Латвийской федерации борьбы (3)

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Происшествия | 19 января 2018 года, 19:17

Сегодня, 19 января, на стоянке Олимпийского спортивного центра открытым пламенем горел автомобиль BMW, сообщили очевидцы порталу Delfi.lv.

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила вызов на улицу Гростонас в 15:55. Горел легковой автомобиль на площади четыре квадратных метра. Пожар был локализован в 16:04.

По имеющейся информации портала, сгоревший автомобиль принадлежит президенту Латвийской федерации борьбы Дзинтару Урбанчику.

Комментарии 3
палево2 часа назад
Горят, ну шорошо горят эти старый бээмвэшные яшики.
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Эугенэ2 часа назад
борьбы с чем или кем?
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Александр К.14 минуты назад
просто так загорелся чтоли?
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