Сгорел автомобиль президента Латвийской федерации борьбы (3)
Происшествия | 19 января 2018 года, 19:17
Сегодня, 19 января, на стоянке Олимпийского спортивного центра открытым пламенем горел автомобиль BMW, сообщили очевидцы порталу Delfi.lv.
Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила вызов на улицу Гростонас в 15:55. Горел легковой автомобиль на площади четыре квадратных метра. Пожар был локализован в 16:04.
По имеющейся информации портала, сгоревший автомобиль принадлежит президенту Латвийской федерации борьбы Дзинтару Урбанчику.
Горят, ну шорошо горят эти старый бээмвэшные яшики.
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борьбы с чем или кем?
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просто так загорелся чтоли?
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