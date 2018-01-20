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Госполиция обратилась к населению за помощью в розыске мужчины, который напал на медика-стажера и водителя машины "скорой" помощи.

С просьбой о помощи обратилась также Служба неотложной медицинской помощи. "Помоги полиции опознать мужчину, из-за которого пострадали медики нашей бригады!", - сказано в сообщении.

Palīdzi policijai atpazīt vīrieti, kura dēļ cietuši mūsu brigādes mediķi! https://t.co/eKbaLDdRN6 — NMPdienests (@NMPdienests) January 19, 2018

В конце декабря 2017 года неизвестный подвыпивший мужчина остановил на улице в Риге машину Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) и нанес телесные повреждения одному из бригады "скорой".

По данным пресс-центра Рижского регионального управления полиции, в салон остановившейся машины СНМП незнакомец кинул стеклянный стакан, угодив в голову врачу. После того, как из служебного микроавтобуса вышел водитель и попытался усмирить хулигана, тот ударил его дверью.

Пострадавшие были госпитализированы. Водителю была сделана операция на носу, он также получил сотрясение мозга.

Если вы опознали человека на видео, просьба сообщать в полицию пл телефонам: 67090900 или 110.