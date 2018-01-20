Пожар уничтожил дом с гаражом в Огре (2)
Происшествия | 20 января 2018 года, 19:04
В субботу в Огре возник пожар. Как сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Паклавниеце, в 13.17 был получен вызов в Огре, где на улице Ригас горело одноэтажное здание, площадью 130 квадратных метров и гараж на площади 15 кв.м.
Пострадавших в пожаре, к счастью, нет. в течение 40 минут он был потушен.
Видео пожара очевидца опубликовано на портале DELFI.
Video: Liesmas plosa ēku un garāžu Ogrē https://t.co/FZH4de4tET pic.twitter.com/qKOfquFSfG— DELFI (@DelfiLV) 20 января 2018 г.
Вай, вай, вай, побегу плакать!!!!!!!! Тра, лала, тралала, хорошо горит, что изменишь?!
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В данном случае,это глупо с вашей стороны.
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