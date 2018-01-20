Пожар уничтожил дом с гаражом в Огре (2)

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Происшествия | 20 января 2018 года, 19:04

В субботу в Огре возник пожар. Как сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Паклавниеце, в 13.17 был получен вызов в Огре, где на улице Ригас горело одноэтажное здание, площадью 130 квадратных метров и гараж на площади 15 кв.м.

Пострадавших в пожаре, к счастью, нет. в течение 40 минут он был потушен.

Видео пожара очевидца опубликовано на портале DELFI.

Комментарии 2
Патриот 1 час назад
Вай, вай, вай, побегу плакать!!!!!!!! Тра, лала, тралала, хорошо горит, что изменишь?!
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Вы не правы.56 минут назад
В данном случае,это глупо с вашей стороны.
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