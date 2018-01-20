Происшествия |

В субботу в Огре возник пожар. Как сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Паклавниеце, в 13.17 был получен вызов в Огре, где на улице Ригас горело одноэтажное здание, площадью 130 квадратных метров и гараж на площади 15 кв.м.

Пострадавших в пожаре, к счастью, нет. в течение 40 минут он был потушен.

Видео пожара очевидца опубликовано на портале DELFI.