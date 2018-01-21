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Уровень воды в Даугаве у Екабпилса продолжает расти. Улицу Плявиню, которая расположена вдоль дамбы на левом берегу реки, начало затапливать, об этом пишет nra.lv .

Вода сочится через нижнюю часть дамбы из-за высокого уровня грунтовых вод. Промежуток улицы Плявиню около площади Вецпилсетас затоплен.

В начале марта 2017 года улицы Плявиню также была затоплена, потому что была повреждена заслонка дамбы.

На территории города Даугаву полностью покрывают ледяные плиты, возможно затопление подвалов в домах.

Гидрологи предупреждают, что уровень воды в Екабпилсе продолжит расти. Сейчас действует "оранжевое" предупреждение – это значит, что положение становится опасным. Жителям надо быть бдительными , следить за новыми прогнозами и информацией, которую предоставляют ответственные инстанции, например, служба спасения или самоуправление.

Сегодня утром, в 9:30, уровень воды в Даугаве у Екабпилса достиг 638 сантиметров, что на 13 сантиметров превышает уровень паводкового затопления.

Как сообщалось ранее, в ночь на воскресенье уровень воды в Даугаве на Екабпилсской станции гидрологических наблюдений превысил порог паводкового затопления.

Фото: twitter.com