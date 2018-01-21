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В субботу, 20 января, около 21:00 с парома Tallink, который был в пути из Риги в Стокгольм, выпал человек, сообщает Латвийское радио. Об этом пишет Latvijas avīze.

Представитель предприятия Байба Муцениеце подтвердила, что произошел несчастный случай. По ее словам, гражданин Литвы 1995 года рождения сам прыгнул за борт.

Муцениеце отметила, что молодого человека искали более двух часов, но безуспешно, поэтому паром продолжил свой путь в Стокгольм.

В операции по спасению были задействованы корабль Isabelle и спасательный вертолет.

Фото: flickr.com