В районе Колки с парома Tallink выбросился гражданин Литвы (3)
Происшествия | 21 января 2018 года, 13:47
В субботу, 20 января, около 21:00 с парома Tallink, который был в пути из Риги в Стокгольм, выпал человек, сообщает Латвийское радио. Об этом пишет Latvijas avīze.
Представитель предприятия Байба Муцениеце подтвердила, что произошел несчастный случай. По ее словам, гражданин Литвы 1995 года рождения сам прыгнул за борт.
Муцениеце отметила, что молодого человека искали более двух часов, но безуспешно, поэтому паром продолжил свой путь в Стокгольм.
В операции по спасению были задействованы корабль Isabelle и спасательный вертолет.
Фото: flickr.com
Сумасшедший, обычное дело.
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был схожий случай лет 5 назад. на нашем пароме парень вдрызг пьяный убегал от охраны и прыгнул в воду. естественно не нашли. тут скорее всего тоже самое.
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Видно литовскому брату тоже надоела политика местных недобитоксов?
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