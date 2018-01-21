Происшествия |

Сегодня, около 15:00 в Каугури, в Юрмале легковой автомобиль врезался в грузовую машину. Об этом свидетельствует публикация пользователя BreakingLV в Twitter.

В соцсети были опубликованы фотографии, на которых видно столкновение двух транспортных средств.

По словам очевидца, приславшего фотоснимки, ДТП произошло на улице Слокас, в Каугури. Сообщается, что водителя легкового автомобиля ослепило солнце, поэтому произошло столкновение.

Фото: twitter.com