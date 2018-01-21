Twitter: в Юрмале легковой автомобиль врезался в грузовую машину (1)
Происшествия | 21 января 2018 года, 17:31
Сегодня, около 15:00 в Каугури, в Юрмале легковой автомобиль врезался в грузовую машину. Об этом свидетельствует публикация пользователя BreakingLV в Twitter.
В соцсети были опубликованы фотографии, на которых видно столкновение двух транспортных средств.
Vieglais auto ietriecās kravas auto #Kauguri #Jūrmala #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) January 21, 2018
@Anmeln pic.twitter.com/y2AFI51cly
По словам очевидца, приславшего фотоснимки, ДТП произошло на улице Слокас, в Каугури. Сообщается, что водителя легкового автомобиля ослепило солнце, поэтому произошло столкновение.
Фото: twitter.com
Никита Попов
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