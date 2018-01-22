Сбитый лось: водителей предупреждают о выбегающих на дорогу животных (2)
На окружной дороге Вирши-Олайне произошло столкновение машины с лосем. Сбитое животное некоторое время находилось на проезхжей части до прибытия соответствующих служб, в связи с чем образовался транспортный затор. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
"Рижская Окружная сбитое животное. Будьте аккуратнее", - написал пользователь Михаил Светлов, снабдив пост снимком с месте ЧП.
В свою очередь Эдгар Солодухин прислал фото об образовавшейся пробке.
Пользователи соцсетей выразили сожаление из-за сбитого животного и того, что может произойти после столкновения с лесными зверями. А некоторые обратили внимание на то, что в месте данного ДТП нет придорожного ограждения, которое могло предотвратить столкновение.
Uz Rīgas apvedceļa A5 #Virši #Olaine #Latvija notika sadursme starp auto un alni. #sastrēgums— BreakingLV (@breakinglv) 22 января 2018 г.
Mihails Svetlovs pic.twitter.com/8ndMp6yryH
Кто знает, чем там дело кончилось?