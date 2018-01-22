Сбитый лось: водителей предупреждают о выбегающих на дорогу животных (2)

фото

Происшествия | 22 января 2018 года, 13:24

На окружной дороге Вирши-Олайне произошло столкновение машины с лосем. Сбитое животное некоторое время находилось на проезхжей части до прибытия соответствующих служб, в связи с чем образовался транспортный затор. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

"Рижская Окружная сбитое животное. Будьте аккуратнее", - написал пользователь Михаил Светлов‎, снабдив пост снимком с месте ЧП.

В свою очередь Эдгар Солодухин прислал фото об образовавшейся пробке.

Пользователи соцсетей выразили сожаление из-за сбитого животного и того, что может произойти после столкновения с лесными зверями. А некоторые обратили внимание на то, что в месте данного ДТП нет придорожного ограждения, которое могло предотвратить столкновение.

фото

Комментарии 2
Я1 час назад
Очень было жаль лосяру - живой, встать не может, лежит на ледяной дороге...

Кто знает, чем там дело кончилось?
Ответить
Д-б1 час назад
Что толку предупреждать, лоси и косули ломятся на дорогу из кустов как ошпаренные, по сторонам не смотрят в принципе. Если едешь быстрее километров эдак 30 в час, то затормозить времени может и не быть. Лотерея -- выпрыгнут тебе под колёса или нет, всё зависит только от лесной скотины)
Ответить