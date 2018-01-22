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Полиция Цесиса просит помощи у жителей в поисках пропавшего мужчины Яниса Дубровского, 1951 года рождения.

20 января пропавший вышел из социального центра "Вецпиебалга", в Вецпиебалгской волости, в Грейвери. В тот же день мужчину видели на окраине Берги, в Риге.

Приметы: рост - 165см; среднего телосложения, седые короткие волосы.

Был одет в: черную куртку, черную шапку, вязанный свитер горчичного цвета.

На данный момент поисковые мероприятия не дали желаемого результата и полиция просит о помощи добровольцев.

Если у вас есть какая-то информация, которая могла бы помочь определить местонахождения Яниса, просьба звонить по телефонам 110, 64101202 или обращаться в ближайший полицейский участок.

Фото: Valsts policija