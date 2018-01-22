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22 января на 165-м километре шоссе Рига — Даугавпилс столкнулись легковой и грузовой автомобили. В аварии погиб один человек, сообщили в Госполиции.

Полиция получила вызов на место ДТП в 14:23. По предварительной информации, управлявший машиной Volkswagen Jetta мужчина 1993 г.р. выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Volvo с полуприцепом, за рулем которого был мужчина 1983 г.р.

Водитель Volkswagen Jetta погиб на месте, а водитель грузовика доставлен с травмами в больницу. Возбуждено уголовное дело.

Фото: pixabay.com