В аварии на Даугавпилсском шоссе погиб мужчина (3)
Происшествия | 22 января 2018 года, 21:29
22 января на 165-м километре шоссе Рига — Даугавпилс столкнулись легковой и грузовой автомобили. В аварии погиб один человек, сообщили в Госполиции.
Полиция получила вызов на место ДТП в 14:23. По предварительной информации, управлявший машиной Volkswagen Jetta мужчина 1993 г.р. выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Volvo с полуприцепом, за рулем которого был мужчина 1983 г.р.
Водитель Volkswagen Jetta погиб на месте, а водитель грузовика доставлен с травмами в больницу. Возбуждено уголовное дело.
Фото: pixabay.com
X5
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А что за тачка на фото ?
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165 километр - это в районе Екабпилс-Ливаны ?
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