В аварии на Даугавпилсском шоссе погиб мужчина (3)

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Происшествия | 22 января 2018 года, 21:29

22 января на 165-м километре шоссе Рига — Даугавпилс столкнулись легковой и грузовой автомобили. В аварии погиб один человек, сообщили в Госполиции.

Полиция получила вызов на место ДТП в 14:23. По предварительной информации, управлявший машиной Volkswagen Jetta мужчина 1993 г.р. выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Volvo с полуприцепом, за рулем которого был мужчина 1983 г.р.

Водитель Volkswagen Jetta погиб на месте, а водитель грузовика доставлен с травмами в больницу. Возбуждено уголовное дело.

Фото: pixabay.com

Комментарии 3
bmw34 минуты назад
X5
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Alex57 минут назад
А что за тачка на фото ?
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Прошу уточнить2 часа назад
165 километр - это в районе Екабпилс-Ливаны ?
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