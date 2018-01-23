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Очевидцы: в Pilsētas pasāžа опять отлетела плитка

Сегодня по техническим причинам для посетителей закрыт торговый центр Pilsētas pasāžа. По неофициальной информации портала Jelgavniekiem.lv - снова отлетела плитка, на этот раз на первом этаже здания.

Пока никакие комментарии о точных причинах закрытия представители магазина не предоставляют. В ближайшее время объект посетят представители Госбюро по контролю за строительством.

В свою очередь депутат Елгавской думы Айгарс Рублис информировал, что он обратился в бюро за объяснениями причин закрытия.

"В маганизе Pilsētas pasāža за последний год произошла череда событий, которые застявляют задуматься, насколько безопасно это здание. В то же самое время нет ясности, почему уже дважды отделялась плитка от пола и почему в здании регулярно констатируется вибрация", - пояснил свой запрос в строительное бюро Рубулис.

Представитель ГБКС Элина Корба сообщила, что в торговом центре вновь отделились напольные плитки на первом этаже. Специалисты бюро прибудут в Елгаву во второй половине дня.

Плитки на полу здания отделяются уже не первый раз, а в прошлом году также появились трещины на потолке автостоянки. Специалисты ГБКС уже дважды обследовали здание, но признаков аварийного состояния не констатировали, однако ООО "Marno J" было поручено установить причины возникновения трещин.

Позже было сделано заключение, что трещины на потолке стоянки возникли из-за усадки бетона, а напольная плитка отделилась из-за нарушения технологии укладки.

Фото: novaja.lv, Jelgavniekiem.lv