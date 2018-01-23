Происшествия |

В зоне риска затопления в Плявиняс находятся 92 здания, но пока что помощь жителям не требуется, сообщила агентству ЛЕТА специалист краевого самоуправления по общественным отношениям Санита Китаева.

По ее словам, оповещение населения о риске наводнения началось раньше, чем в другие годы, потому что ситуация нетипичная - угроза наводнения возникла в январе.

В настоящее время уровень воды в Айвиексте и Даугаве колеблется, и с изменением погоды риск затопления может возрасти, отметила Китаева. В сотрудничестве с Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии, Плявиньской ГЭС, Екабпилсской комиссией по гражданской обороне, Государственной пожарно-спасательной службой самоуправление следит за ситуацией.

Среди 92 зданий, подверженных угрозе затопления, девять принадлежат самоуправлению, а 16 нежилые. Также выяснилось, что в зоне риска затопления находятся пять коров. В этой зоне проживают 230 человек. В распоряжении самих жителей имеется 13 лодок, и люди готовы помогать, рассказала Китаева.

Самоуправление предлагает жителям бесплатно откачать канализацию и вывезти вещи.

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