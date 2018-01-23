Происшествия |

23 января около трех часов ночи сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили вызов на улицу Пурвциема, где в подъезде одного из домов оставили кота. Об этом пишет KasJauns.

Вызвавшая стражей порядка жительница рассказала, что жители соседней квартиры недавно съехали и оставили в доме своего домашнего любимца. Кот стоял у дверей квартиры и долго мяукал.

Одна из соседок, которая оказалась свидетельницей переезда квартирантов, положила животному миску с водой, еду и коробочку. Однако бывшие съемщики так и не приехали за котом.

Изначально жильцы пытались связаться с владельцем животного, однако он не отвечал на телефонные звонки, поэтому в итоге была вызвана полиция.

Сотрудники правоохранительных органов отвезли зверька в ветеринарную клинику Dr. Beinerts. После осмотра в ближайшее время кота поместят в приют Ulubele. Одновременно с этим полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего, чтобы привлечь хозяев к ответственности за оставленное в беспомощном положении животное.

Фото: pexels.com