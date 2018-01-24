Происшествия |

В воскресенье, 21 января, два туриста из Швеции попытались украсть латвийский флаг со здания в Старой Риге, сообщает Рижская муниципальная полиция (РМП) на своей странице в Facebook.

После 07:00 работники городского центра видеонаблюдения РМП заметили двух мужчин. Один из них взобрался на плечи другого и потянулся за флагом Латвии, который был установлен на одном из домов на бульваре Зигфрида Анны Мейеровица.

Хулиганы сняли флаг и один из них положил его к себе в карман, после чего они направились в McDonald's. Мачту от флага они оставили прямо около входа в ресторан быстрого питания. На место события был отправлен экипаж полиции.

Правонарушители были задержаны с помощью охранника McDonald's. Во время разговора со стражами порядка выяснилось, что мужчины родом из Швеции. По словам хулиганов, они вовсе не собирались выражать неуважение к государству, а хотели взять что-то на память из Латвии. Мужчины вернули флаг с мачтой на место.

Обоим туристам выписаны административный протоколы за мелкое хулиганство. Им также были выписаны штрафы в размере 100 и 150 евро.

Фото: Rīgas pašvaldības policija