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Сегодня, 24 января, в Норвегии перевернулся автобус с 25 пассажирами, среди которых были жители Латвии, пишет rus.lsm.lv.

Региональная полиция Остфолда сообщает, что примерно в час ночи на шоссе Е18 Эрье двухэтажный автобус, следовавший по маршруту Осло - Стокгольм, вылетел с дороги в огромный сугроб, перевернувшись набок.

Buss med 25 passasjerer kjørt av vegen og veltet E18 Ørje. Nødetatene på veg til stedet. — Politiet Østfold OPS (@PolitiOstfldOPS) 24 января 2018 г.

Официальной информации о состоянии пассажиров пока нет. Сведения о гражданстве, находившихся в автобусе людей, тоже пока не собраны.

Местные СМИ пишут, что большинство пассажиров, находившихся на борту автобуса, не получили серьезного ущерба. Один из пассажиров с подозрением на переломы ног был отправлен в больницу в Cарпсборге. По сообщению полиции, остальных перевезли в близлежащий городок Аским. Двое из них позднее были отправлены в госпиталь в Калнесе.

О том, что среди пассажиров были латвийцы сообщает на своей странице в Facebook проживающая в Стокгольме россиянка Марина Авидан.

"Я попала в аварию! Жива! Отправлены в больницу на норвежской территории, все пассажиры. Медики, спасатели, полиция... сработали прекрасно! <...> Спасатели вытаскивали меня последней через лобовое стекло! Парень из Риги выбивал стекло, что было не так и просто! Авария произошла за 6 км. от шведской границы, которой фактически нет... жду транспорта! Сдружилась и с тем водителем, что отдыхал! И с мальчиками из Риги и с дядей, что грохнулся на меня!" , - написала женщина.

Фото: Freddie Larsen , facebook.com/marina.avidan