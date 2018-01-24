Происшествия |

32-летний житель Сигулды Марис Цауне пропал в Риге, в районе Юглы 17 января 2018 года около 15:00.

По словам родных, последний раз его видели в Риге, в районе Пурвциемс на улице Илукстес, но до сих пор Марис домой не вернулся и не контактировал с родственниками.

Приметы: рост 190 см, плотного телосложения, тёмные волосы.

Был одет: в чёрную ветровку на пуху, синие джинсы, на ногах серые осенние ботинки закрытого типа. Под курткой рубашка ярко-жёлтого цвета с красным мотоциклистом впереди.

С собой были: банковские карты, удостоверение инвалида.

Всех, у кого есть информация, которая может помочь в поисках пропавшего мужчины, просим звонить по телефону - 110 в полицию или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.