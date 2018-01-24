Мужчина ударил бывшую сожительницу прямо на глазах у полиции (1)

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Происшествия | 24 января 2018 года, 16:25

21 января, около 10:00 работники Центрального управления Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в районе Браса, где в двери квартиры женщины ломился бывший сожитель. Об этом пишет KasJauns.

Потерпевшая объяснила, что бывший любовник пришел забрать свои вещи. По ее словам, они были собраны в мешки и выставлены за дверь. Женщина заявила, что ее бывший сожитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не мог смириться с тем, что их совместная жизнь подошла к концу.

Мужчина взял свои вещи, но начал стучать по дверям и окнам. Однако, по его словам, бывшая любовница не вернула ему все вещи. Он внезапно толкнул полицейского в сторону и замахнулся на женщину, ударив ей по щеке.

Виновника тут же задержали, применив силу. Потерпевшей предложили медицинскую помощь, но та от нее отказалась, указав, что хочет провести экспертизу для определения телесных повреждений.

Мужчину доставили в дежурную часть, где у него в организме констатировали 1,91 промилле алкоголя. Сообщается, что у пары также есть общий ребенок.

Фото: Valsts policija

Комментарии 1
Факт1 час назад
Ничего хорошего естественно в данном происшествии нет, тем более в примутствии полиции. Но вот в чем вопрос - ведь когда же они начинали жить вместе и планировали совместную жизнь, он ведь определенно не пил! Социальная обстановка, трудности с трудоустройством, быт..вносят свой негатив в отношения. Доказано что у абсолютного большинства мужчин нервы слабее чем у женщин, в трудную минуту женщина спешит заявить - я тебе не мама! Сюсюкатся с мужчинамм не надо, а вот уделить внимание стоит, если любит конечно. ))
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