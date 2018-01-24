Происшествия |

21 января, около 10:00 работники Центрального управления Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в районе Браса, где в двери квартиры женщины ломился бывший сожитель. Об этом пишет KasJauns.

Потерпевшая объяснила, что бывший любовник пришел забрать свои вещи. По ее словам, они были собраны в мешки и выставлены за дверь. Женщина заявила, что ее бывший сожитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не мог смириться с тем, что их совместная жизнь подошла к концу.

Мужчина взял свои вещи, но начал стучать по дверям и окнам. Однако, по его словам, бывшая любовница не вернула ему все вещи. Он внезапно толкнул полицейского в сторону и замахнулся на женщину, ударив ей по щеке.

Виновника тут же задержали, применив силу. Потерпевшей предложили медицинскую помощь, но та от нее отказалась, указав, что хочет провести экспертизу для определения телесных повреждений.

Мужчину доставили в дежурную часть, где у него в организме констатировали 1,91 промилле алкоголя. Сообщается, что у пары также есть общий ребенок.

Фото: Valsts policija