Спрыгнули с поезда: пятеро вьетнамцев попытались проникнуть в Латвии
Вчера в Зилупском крае за незаконное пересечение границы были задержаны пять граждан Вьетнама, сообщает Государственная пограничная охрана. Об этом пишет Latvijas avīze.
Обследуя границу, пограничники Опольского управления Госпогранохраны обнаружили двух мужчин и трех женщин, незаконно пересекших государственную российско-латвийскую границу. Нарушители границы сошли с поезда недалеко от Зилупского железнодорожного пункта погранконтроля.
Начат уголовный процесс о незаконном пересечении госграницы в группе лиц. Госпогранохрана сейчас ведет все необходимые процессуальные действия, чтобы передать нарушетелей обратно компетентным учреждениям России.
В этом году задержано уже 22 нарушивших границу гражданина Вьетнама, а в прошлом году за умышленное нарушение границы было задержано 104 гражданина третьих стран, более половины из них - вьетнамцы.
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