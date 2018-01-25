Происшествия |

В минувшие сутки по соцсетям разошлась информация о том, что в Марупе орудуют злоумышленники, которые пытаются завлечь в свой микроавтобус детей. Выяснилось, что информация ложная - 12-летний мальчик ее придумал, чтобы скрыть свои проделки.

По словам главы Криминальной полиции Рижского региона Андрея Созинова, школьник соврал о том, что его пытались затащить в микроавтобус двое мужчин.

"Скорее всего, ребенок переживал, поэтому и придумал эту историю, чтобы себя защитить", - отметил он.

Созинов отметил, что не осуждает сообщивших о ЧП родителей, поскольку они не знали правду.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 19 января, в Марупе к мальчику подъехал белый микроавтобус, водитель которого предложил школьнику сесть к нему в машину. Мальчик отказался и потом рассказал о случившемся учительнице и одноклассникам.

Фото: pexels.com