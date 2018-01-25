Происшествия |

Вчера, 24 января, около 7:00 работники Рижской муниципальной полиции получили вызов из Кенгарагса, где некий мужчина ломился в дверь своей квартиры.

Оказалось, что мужчина вернулся домой только утром и был пьян. Жена не хотела пускать его домой, поскольку тот вел себя по-хулигански и мешал ей спать.

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции увидели пьяного мужа, который указывал на стоявший на лестничной клетке пакет. По словам мужчины, он принес для жены бургер и картошку фри и был удивлен, что та не пускала его домой. Он также назвал ее неблагодарной.

Во время проверки личных данных супругов выяснилось, что мужчина находится в розыске. Правоохранительные органы созвонились с человеком, подавшим в розыск, который сказал, что мужчину необходимо задержать и доставить в участок Госполиции.

Фото: pixabay.com