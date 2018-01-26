Происшествия |

3 января в Пурвциемсе была ограблена женщина. Злоумышленники, применив физическую силу, отобрали у жертвы золотую цепочку, кольца, 350 евро и 1000 рублей, сообщает Госполиция на своей странице в Facebook.

На фото изображены мужчины, подозреваемые в нападении. Если вы смогли их опознать, просьба сообщать в полицию по телефонам: 67090900, 20269280 или 110.