Разыскиваются подозреваемые: в Пурвциемсе избили и ограбили женщину (4)
Происшествия | 26 января 2018 года, 11:01
3 января в Пурвциемсе была ограблена женщина. Злоумышленники, применив физическую силу, отобрали у жертвы золотую цепочку, кольца, 350 евро и 1000 рублей, сообщает Госполиция на своей странице в Facebook.
На фото изображены мужчины, подозреваемые в нападении. Если вы смогли их опознать, просьба сообщать в полицию по телефонам: 67090900, 20269280 или 110.
У меня такой вопрос чисто малоли в жизни пригодится)) А можно прежде чем позвонить полиции, при задержании самолично самих их попинать? А в полиции сказать сопротивлялся и пытался убежать. С такими мразями только так и надо поступать, не дай бог наших матерей тронут вообще убил бы на месте
2
Ответить
по каким таким местам ?
2
Ответить
По каким "таким местам"? Непорядочно вообще грабить, и не только женщин. Отбросы общества, тьфу.
1
Ответить
Показать все (4)