Происшествия |

В одном из домов на ул. Мукусалас в Риге сегодня утром, 26 января, был застрелен человек, сообщила представитель Госполиции Илзе Юревица.

Около 10:45 в полицию поступил вызов в один из домов на ул. Мукусалас, где некий мужчина, возможно, неосторожно обращаясь с оружием, застрелил другого человека.

Мужчина задержан, на месте происшествия работает полиция.

По факту случившегося начат уголовный процесс.

Фото: pixabay.com