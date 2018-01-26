В Риге сегодня утром застрелили человека
Происшествия | 26 января 2018 года, 12:55
В одном из домов на ул. Мукусалас в Риге сегодня утром, 26 января, был застрелен человек, сообщила представитель Госполиции Илзе Юревица.
Около 10:45 в полицию поступил вызов в один из домов на ул. Мукусалас, где некий мужчина, возможно, неосторожно обращаясь с оружием, застрелил другого человека.
Мужчина задержан, на месте происшествия работает полиция.
По факту случившегося начат уголовный процесс.
Фото: pixabay.com