Происшествия |

25 января в Туме (Тукумский край) на проезжавший по дороге Тукумс — Кулдига автобус упало спиленное дерево, в результате ЧП пострадала девочка.

Упавшее дерево разбило лобовое стекло автобуса Mercedes Benz, осколки которого угодили в 10-летнего ребенка. Пострадавшая была доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Полиция расследует обстоятельства ЧП и пытается выяснить, кем было спилено дерево.