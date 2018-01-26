В Риге раскрыли подпольную типографию (3)

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Происшествия | 26 января 2018 года, 18:53

Государственная полиция завершила расследование уголовного процесса об изготовлении, хранении и распространении фальшивых 50-евровых купюр.

Всего было изъято 1000 таких купюр и сейчас это крупнейшая партия фальшивок, выявленных в Латвии. По делу проходят три человека. Материалы расследования переданы в прокуратуру.

Как сообщают а Госполиции, в октябре 2015 года работники Управления по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции установили, что в Риге имеется группа в составе трех человек, которая в помещении одной из типографий, используя ее оборудование, работают над изготовлением фальшивок.

В итоге было проведено несколько обысков и собраны вещественные доказательства — различные клише для изготовления рельефных защитных знаков и деталей, типографское оборудование, а также изготовленная и частично изготовленная продукция — фальшивые дензнаки на сумму в 50 тысяч евро. Но злоумышленники не успели пустить в оборот ни одну из изготовленных 50-евровых купюр.

Задержаны мужчины 1965, 1970 и 1988 года рождения, которые ранее не попадали в поле зрения полиции. Один из них арестован, а к остальным применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Им грозит от двух до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: pixabay.com

Комментарии 3
Ехидный1 час назад
А может просто проверяли , как банкомат среагирует на фальшивки ? Говорите проглотили как родные , ну тогда все в порядке для народных умельцев .
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Вопрос1 час назад
Интересно, а если не успели пустить в оборот, то в чем состав преступления - может дома для игры в Монополию для реализма напечатали? :) А так - Латвия отказалась от эмиссионного центра Евроцентробанка. :) Ну и успешные фальшивомонетчики, конечно, просто настоящие джентельмены удачи, зубры ремесла - хорошо, что за доллары не принялись, а то поехали бы за океан отдохнуть за счет Дяди Сэма. :)
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Светлана1 час назад
И как мирно назвали этот цех по производству фальшивых денег - типография!
А я потеряла на этих фальшивках сотню - два раза по пятьдесят. Причём их проглатывал банкомат! И не охнул ни разу, ни рыгнул. прям мастера, ити вас!
Дык чо, - теперь есть надежда?
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