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Государственная полиция завершила расследование уголовного процесса об изготовлении, хранении и распространении фальшивых 50-евровых купюр.

Всего было изъято 1000 таких купюр и сейчас это крупнейшая партия фальшивок, выявленных в Латвии. По делу проходят три человека. Материалы расследования переданы в прокуратуру.

Как сообщают а Госполиции, в октябре 2015 года работники Управления по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции установили, что в Риге имеется группа в составе трех человек, которая в помещении одной из типографий, используя ее оборудование, работают над изготовлением фальшивок.

В итоге было проведено несколько обысков и собраны вещественные доказательства — различные клише для изготовления рельефных защитных знаков и деталей, типографское оборудование, а также изготовленная и частично изготовленная продукция — фальшивые дензнаки на сумму в 50 тысяч евро. Но злоумышленники не успели пустить в оборот ни одну из изготовленных 50-евровых купюр.

Задержаны мужчины 1965, 1970 и 1988 года рождения, которые ранее не попадали в поле зрения полиции. Один из них арестован, а к остальным применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Им грозит от двух до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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