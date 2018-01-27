Происшествия |

В субботу утром, в микрорайоне Саркандаугава микроавтобус Госполиции съехал с пригорка задним ходом и врезался в стену одного из жилых домов.

Инцидент произошел на улице Аллажу, недалеко от полицейского участка. Как сообщила представитель Госполиции Симона Гравите, автомобиль не был поставлен на ручной тормоз.

В результате инцидента никто не пострадал. Тем временем полицейский автомобиль получил небольшие повреждения.

Фото: facebook.com/darja.komolova, видео: delfi.lv