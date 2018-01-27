В Риге полицейский бусик скатился с пригорка и врезался в стену дома (5)
Происшествия | 27 января 2018 года, 15:57
В субботу утром, в микрорайоне Саркандаугава микроавтобус Госполиции съехал с пригорка задним ходом и врезался в стену одного из жилых домов.
Инцидент произошел на улице Аллажу, недалеко от полицейского участка. Как сообщила представитель Госполиции Симона Гравите, автомобиль не был поставлен на ручной тормоз.
В результате инцидента никто не пострадал. Тем временем полицейский автомобиль получил небольшие повреждения.
Фото: facebook.com/darja.komolova, видео: delfi.lv
Часто едучи за полицейской машиной ужас берет глядя на их езду, особенно муниципальной полиции.
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Со всяким это может приключиться.
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На автомобиле не был задействован ручной тормоз. Коробка передач была в нейтральном положении или на "скорости", т.е. передачи, и на какой? Тоже самое касается и автоматической КПП, если таковая имелась на данном автомобиле, какая передача или "скорость" была оставлена на автомобиле при скатывании вниз? Где и как был припаркован автомобиль?
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