Происшествия |

Суд в субботу отказал в санкции на арест мужчины, который в пятницу в Риге, вероятно, по неосторожности застрелил своего коллегу.

К мужчине применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, рассказала пресс-представитель Госполиции Симона Гравите.

Напомним, как уже писал Mixnews, вызов на место происшествия на улицу Мукусалас поступил в пятницу, 26 января в 10.45. Стрелявший - мужчина 1980 года рождения, а убитый - мужчина 1982 года рождения.

Оба мужчины были коллегами по работе, они работали на одном предприятии, расположенном в здании на улице Мукусалас. Между тем, нет информации о том, что между мужчинами были бы какие-то серьезные конфликты. Также мужчины не были охранниками.

Как отмечают в полиции, обстоятельства случившегося свидетельствуют о том, что произошел несчастный случай.

У мужчины 1980 года рождения было разрешение на ношение и хранение оружия. Ранее судим он не был.

Фото: pixabay.com