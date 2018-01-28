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Госполиция просит отозваться очевидцев аварии, произошедшей в Риге, на улице Сенчу, сообщает nra.lv .

24 января, около 17:26 в Риге, на улице Сенчу, перед перекрестком с улицей Миера, водитель автомобиля Mazda наехал на женщину, в ходе чего она получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

Всех свидетелей ДТП просьба звонить полиции по телефону 67086982, 25451296 или 110.

Фото: pexels.com