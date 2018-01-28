Происшествия |

В воскресенье вечером в поселке Лаши, который находится на территории Екабпилсской области, начали затапливаться дачи, информирует исполнительный директор самоуправления Екабпилса Гунтарс Гогулис. Об этом пишет nra.lv .

По его словам, из-за большого количества дождевых вод в Егабпилсе закрыт промежуток улицы Плявиняс от улицы Виестура до Екабпилсской музыкальной школы имени А. Жилинского. Воду планируется откачать в понедельник.

"Сейчас все службы работают и следят за сложившейся ситуацией. Если жителям нужна помощь, просьба связываться с дежурной частью Екабпилсской муниципальной полиции по телефону 65283888. Стражи порядка дежурят всю ночь", - призвали в самоуправлении.

Ранее сообщалось, что во второй половине дня, в воскресенье, в Даугаве возле Екабпилса началось стремительное повышение уровня воды.

Фото: twitter.com