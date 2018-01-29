Трагедия на переезде: поезд раздавил машину с водителем (2)
Происшествия | 29 января 2018 года, 13:11
Вчера в столкновении поезда с автомашиной погибла женщина, сообщила агентству ЛЕТА старший инспектор Земгальского регионального управления полиции Диана Бриеде.
Женщина 1971 г. рожд. на автомашине Volkswagen Touran пересекала железнодорожный переезд в Смардской волости Тукумсского края и столкнулся с поездом Рига-Тукумс.
Пострадавшая погибла на месте происшествия. Полиция еще выясняет обстоятельства аварии. Движение поездов было остановлено на несколько часов.
Фото: flickr.com
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