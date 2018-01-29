Трагическое ДТП: автомобиль столкнулся с поездом, водитель погибла на месте (1)

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Происшествия | 29 января 2018 года, 13:11

Вчера в столкновении поезда с автомашиной погибла женщина, сообщила агентству ЛЕТА старший инспектор Земгальского регионального управления полиции Диана Бриеде.

Женщина 1971 г. рожд. на автомашине Volkswagen Touran пересекала железнодорожный переезд в Смардской волости Тукумсского края и столкнулся с поездом Рига-Тукумс.

Пострадавшая погибла на месте происшествия. Полиция еще выясняет обстоятельства аварии. Движение поездов было остановлено на несколько часов.

Фото: flickr.com

Комментарии 1
Горький37 минут назад
Безумству храбрых поём мы песню...
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