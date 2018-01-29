Происшествия |

В минувший четверг была совершена кража из индивидуальных сейфов клиентов Privatbank в Латвии. Точное число пострадавших и причиненный им ущерб пока неизвестны, но речь может идти о сотнях тысяч и даже о миллионах евро, сообщил в понедельник вечером телеканал LNT.

Privatbank на своей страничке рекламирует сейфы как удобные и безопасные, у каждого сейфа два замка, ключи есть у клиента и банка. Но систему взломали.

Как рассказал начальник Криминальной полиции Рижского региона Андрей Созинов, уже в начале расследования стало ясно, что у преступления может быть международный характер, и дело переняло Главное управление Криминальной полиции. Вор — иностранец, который мог уже покинуть Латвию. Недавно похожие кражи произошли на Украине.

Мужчина пришел в банк и сказал, что хочет арендовать сейф. Когда его оставили в зале индивидуальных сейфов одного, он обворовал клиентов банка. Кражу заметили, когда пустые сейфы обнаружили клиенты. По неофициальной информации, следов взлома не было.

В Комиссии по рынку финансов и капитала указали, что этот случай в компетенции правоохранительных органов, потому что хранящиеся в сейфах ценности не отражают платежеспособность или стабильность банка. Клиенты могут хранить в сейфах что угодно. По этой же причине полиция опасается, что пострадавшие не захотят делиться с ней информацией о том, что у них украли.