Скользкие дороги: под Айнажи фура слетела в кювет
Во вторник утром из-за обрушившегося на Латвию циклона, принесшего снег и метель, резко ухудшились условия передвижения по дорогам.
Как сообщает Госполиция, из-за произошедших ДТП ограничено движение на Айнажском и Даугавпилсском шоссе.
На дороге Рига — Айнажи, в районе Саулкрасты в кювет съехала фура. Движение осуществляется по одной полосе.
A1 šoseja (Rīga-Ainaži) 100m aiz Bīriņu viadukta. 9:00 no rīta joprojām viena josla ciet. Brauc uzmanīgi!@breakinglv @LVceli pic.twitter.com/pnVEnDkLPR— Radio TEV (@radiotev) 30 января 2018 г.
На шоссе Рига — Даугавпилс в возле Саласпилса также в кювет съехал грузовик. В настоящее время движение по полосе в сторону Риги блокировано.
Водителей призывают выбирать для передвижения другие дороги.
Как сообщает Latvijas Valsts ceļi, сейчас на уборке дорог задействовано 170 единиц техники. Автоводителей призывают считаться с тем, что обледенение может образовываться на проезжей части внезапно, поэтому следует быть предельно внимательными.