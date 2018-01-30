Происшествия |

Во вторник утром из-за обрушившегося на Латвию циклона, принесшего снег и метель, резко ухудшились условия передвижения по дорогам.

Как сообщает Госполиция, из-за произошедших ДТП ограничено движение на Айнажском и Даугавпилсском шоссе.

На дороге Рига — Айнажи, в районе Саулкрасты в кювет съехала фура. Движение осуществляется по одной полосе.

На шоссе Рига — Даугавпилс в возле Саласпилса также в кювет съехал грузовик. В настоящее время движение по полосе в сторону Риги блокировано.

Водителей призывают выбирать для передвижения другие дороги.

Как сообщает Latvijas Valsts ceļi, сейчас на уборке дорог задействовано 170 единиц техники. Автоводителей призывают считаться с тем, что обледенение может образовываться на проезжей части внезапно, поэтому следует быть предельно внимательными.