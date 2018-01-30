Происшествия |

У следствия есть много вопросов по поводу трагической аварии в Смардской волости, когда при столкновении поезда с машиной погибла женщина-водитель, однако правоохранительные органы считают, что эта авария могла быть спланирована заранее, пишет Kasjauns.lv.

Напомним, 28 января женщина 1971 г. рожд. на автомашине Volkswagen Touran пересекала железнодорожный переезд в Смардской волости Тукумсского края и столкнулся с поездом Рига-Тукумс. Пострадавшая погибла на месте происшествия.

Начальник Тукумсского участка полиции Янек Бахс допускает, что погибшая совершила столкновение с поездом намеренно, сообщает программа LNT "Degpunktā".

"В нашем распоряжении имеется информация, которая подтверждает, что женщина вызвала ДТП, так как она к железнодорожному полотну подъехала очень медленно. Поезд уже тормозил и сигнализировал, но реакции не было. Сейчас, как основная, рассматривается версия, что происшествие совершено осознанно", - сказал Бахс, допустивший, что вскоре расследование будет закрыто.

Фото: flickr.com