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В прошлую субботу, 27 января, в центре Риги некий мужчина пытался угнать такси с чемоданами пассажиров, сообщает портал KasJauns.

О случившемся редакции KasJauns рассказал свидетель произошедшего, а позже информацию подтвердили в Госполиции.

По словам очевидца, угонщик использовал момент, когда водитель такси помогал своим пассажирам загрузить вещи в восьмиместный микроавтобус. Автомобиль остался заведенным, мужчина просто в него залез и на большой скорости уехал в сторону Юглы.

В Госполиции подтвердили, что случай действительно произошел 27 января, около 05:00, на улице Элизабетес 101, около гостиницы Mercure.

По словам сотрудников правоохранительных органов, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Правонарушитель был доставлен в участок Госполиции Рижского региона "Латгале". Украденные вещи и автомобиль были возвращены.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс за кражу. За это преступление предусматривается лишение свободы на срок до двух лет, кратковременное заключение, принудительные работы или денежный штраф. В Госполиции также сообщили, что задержанный 1983 года рождение ранее попадался в поле зрения правоохранительных органов за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.