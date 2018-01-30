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Государственная полиция начала расследовать случай, когда водитель автобуса якобы отказался помочь 11-летнему мальчику, который случайно сел в автобус не своего маршрута, сообщает программа LNT ziņas в эфире LTV.

Как пишет nra.lv, руководитель саласпилсского участка Госполиции Николай Митрощенко пояснил, что проверка началась после заявления матери мальчика. Для объяснений уже вызван водитель автобуса.

"Женщина просит возбудить уголовное дело об оставлении ребенка после неоказания помощи. Рассмотрев все факты, мы примем решение о дальнейших действиях", — сказал Митрощенко.

Мать 11-летнего мальчика рассказал передаче, что примерно две недели назад ее сына высадили из автобуса в неизвестном месте, при этом ни водитель, ни пассажиры, не отозвались на просьбу ребенка о помощи.

Как отметила женщина, в тот день на автобусной остановке в Саласпилсе на улице Сколас 5, на которой ее сын обычно ждет автобус "Рига — Саласпилс", остановился автобус той же фирмы SIA "Galss Buss", но следовавший по другому маршруту. Мальчик зашел в автобус, и только спустя несколько километров понял, что сел в другой маршрут и едет не туда.

Мальчик позвонил матери, та посоветовала сыну обратиться к водителю, но тот отказался разговаривать. Водитель предложил ребенку выйти на конечном пункте следования маршрута, где нет автобусной остановки. Ребенок вышел в незнакомом для себя месте.

Тогда мать наказала сыну никуда не отходить и поехала на поиски. Спустя некоторое время она нашла его на конечном пункте автобусного маршрута. После этого случая женщина связалась с SIA "Galss Buss", но никаких объяснений от фирмы не получила. Для передачи LNT Ziņām руководство предприятия тоже оказалось что-либо комментировать.

За неоказание помощи несовершеннолетним в безвыходной ситуации может грозить лишение свободы до двух лет, временное лишение свободы, принудительный труд или штраф.

Фото: Flickr