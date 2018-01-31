Жестокое убийство в Даугавпилсе: жертву били, выдавливали глаза, насиловали (19)

фото

Происшествия | 31 января 2018 года, 09:39

Даугавпилсский суд до 20 февраля отложил по просьбе прокурора рассмотрение дела об убийстве с особой жеcтокостью, а также сексуальном удовлетворении противоестественным способом, пишет NRA.lv. Обвиняемым по делу проходит неоднократно судимый мужчина.

Согласно следствию, обвиняемый распивал с соседом алкоголь, когда между ними вспыхнул конфликт.

Нападавший нанес своей жертве несколько ударов кулаками и ногой в голову. Хозяин дома попытался вытолкать соседа из квартиры, что привело нападавшего в бешенство и он продолжил наносить удары жертве по всему телу.

Согласно заключению экспертов, всего было нанесено 83 удара. Кроме того, обвиняемый схватил двумя руками жертву за уши и попытался большими пальцами выдавить глаза. Избивать мужчину преступник прекратил только тогда, когда у того изо рта пошла кровь.

В перерывах между избиением, нападавший удовлетворил свою половую страсть противоестественным способом.

Подсудимому грозит лишение свободы сроком от четырех до десяти лет, с конфискацией имущества и без нее, с пробационным надзором в течение пяти лет.

фото: flickr.com, freeimages.com, pexels.com-Free Download

Комментарии 19
))1 час назад
Писец! так избить человека,и получить срок до 10 лет!Как я люблю наши законы!Да здравствует наш суд самый гуманный суд в мире!!!Да таких надо пожизненно в изоляции от людей держать!Либо на месте расстреливать!
2
Ответить
Olga KorSa1 час назад
От 4-ёх до 10-ти за жестокое убийство с изнасилованием? Пздц ребятки,пздц!!!
Ответить
morvik1 час назад
10 лет максимум?????!!!!!
1
Ответить