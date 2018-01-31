Происшествия |

Даугавпилсский суд до 20 февраля отложил по просьбе прокурора рассмотрение дела об убийстве с особой жеcтокостью, а также сексуальном удовлетворении противоестественным способом, пишет NRA.lv. Обвиняемым по делу проходит неоднократно судимый мужчина.

Согласно следствию, обвиняемый распивал с соседом алкоголь, когда между ними вспыхнул конфликт.

Нападавший нанес своей жертве несколько ударов кулаками и ногой в голову. Хозяин дома попытался вытолкать соседа из квартиры, что привело нападавшего в бешенство и он продолжил наносить удары жертве по всему телу.

Согласно заключению экспертов, всего было нанесено 83 удара. Кроме того, обвиняемый схватил двумя руками жертву за уши и попытался большими пальцами выдавить глаза. Избивать мужчину преступник прекратил только тогда, когда у того изо рта пошла кровь.

В перерывах между избиением, нападавший удовлетворил свою половую страсть противоестественным способом.

Подсудимому грозит лишение свободы сроком от четырех до десяти лет, с конфискацией имущества и без нее, с пробационным надзором в течение пяти лет.

фото: flickr.com, freeimages.com, pexels.com-Free Download