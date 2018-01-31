Сотруднице Национальной библиотеки на голову свалился потолок (3)
Происшествия | 31 января 2018 года, 14:50
Вчера, 30 января, работнице Национальной библиотеки в бюро на голову упала пластина от подвесного потолка, однако в других помещениях дефекты в конструкциях потолков не обнаружены. Об этом пишет KasJauns.
Инженеры библиотеки допускают, что несчастный случай связан с неправильной установкой подвесного потолка во время строительства здания. В связи с произошедшим, специалисты наблюдает за помещениями в здании.
Расследованием ЧП занимается Госполиции.
По последней информации, серьезных травм пострадавшая не получила.
Фото: flickr.com
Неплохо было бы срочно создать агенство,с двумя-тремя комиссиями и несколькими подкомиссиями для расследования этого случая совместно с рабочей группой инженеров...,после расследования в обязательном порядке содержать это агенство с комиссиями и подкомиссиями в штате библиотеки,для постоянного мониторинга помещений здания библиотеки...
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Это проделки Путина.
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Бульдозер мне, бульдозер!
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