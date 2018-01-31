Происшествия |

Вчера, 30 января, работнице Национальной библиотеки в бюро на голову упала пластина от подвесного потолка, однако в других помещениях дефекты в конструкциях потолков не обнаружены. Об этом пишет KasJauns.

Инженеры библиотеки допускают, что несчастный случай связан с неправильной установкой подвесного потолка во время строительства здания. В связи с произошедшим, специалисты наблюдает за помещениями в здании.

Расследованием ЧП занимается Госполиции.

По последней информации, серьезных травм пострадавшая не получила.

Фото: flickr.com