Сотруднице Национальной библиотеки на голову свалился потолок (3)

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Происшествия | 31 января 2018 года, 14:50

Вчера, 30 января, работнице Национальной библиотеки в бюро на голову упала пластина от подвесного потолка, однако в других помещениях дефекты в конструкциях потолков не обнаружены. Об этом пишет KasJauns.

Инженеры библиотеки допускают, что несчастный случай связан с неправильной установкой подвесного потолка во время строительства здания. В связи с произошедшим, специалисты наблюдает за помещениями в здании.

Расследованием ЧП занимается Госполиции.

По последней информации, серьезных травм пострадавшая не получила.

Фото: flickr.com

Комментарии 3
ёклмн8 минут назад
Неплохо было бы срочно создать агенство,с двумя-тремя комиссиями и несколькими подкомиссиями для расследования этого случая совместно с рабочей группой инженеров...,после расследования в обязательном порядке содержать это агенство с комиссиями и подкомиссиями в штате библиотеки,для постоянного мониторинга помещений здания библиотеки...
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Хек13 минуты назад
Это проделки Путина.
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Чацкий5 минут назад
Бульдозер мне, бульдозер!
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