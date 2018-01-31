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Полиция возбудила уголовное дело по факту порчи деревьев в столице на улице Валдемара, сообщает программа LTV7 "Сегодня вечером".

Владельцем этого участка земли является предприятие NORRY ADVISORS LTD, которое еще в 2012 году хотело получить разрешение на вырубку для строительства дома. Жители соседних домов тогда в ходе общественного обсуждения проголосовали против. После чего неизвестные залили деревья химикатами и просверлили в них отверстия, через несколько лет деревья странным образом начали высыхать и стали опасными для окружающих. Об этом сообщил глава столичной комиссии по насаждениям Виестур Фрейманис.

"Специалисты строительного управления проверили деревья и констатировали, что в деревьях просверлены отверстия. Констатированы также следы химических веществ. Были заказаны заключения у различных учреждений. Порча и травля деревьев подтвердилась. В 2015 году мы наконец получили объяснение от владельцев земли. Они признали, что деревья испорчены и согласились оплатить возмещение убытков в размере 7,5 тысяч евро. Однако потом в течение двух лет пытались оспорить это решение, но в 2017 году всё же заплатили. После этого они получили разрешение на вырубку опасных деревьев от строительного управления", - отметил он.

Владельцы земельного участка не признались в порче деревьев. Связаться с их представителями не удалось. В октябре прошлого года депутат рижской думы Кришьянис Фелдманс обратился с заявлением в полицию.

"Мне непонятна злость людей, которую они обратили против разнообразия природы. Представьте, они на протяжении нескольких лет с 2012 года планировали построить многоквартирный дом. Они искали инструменты чтобы сверлить по ночам, прятались, лили какую-то химию на деревья, чтобы они высохли. И через три дня после того, как я сообщил в стройуправу, что я обратился в полицию, они выдали разрешение на вырубку опасных деревьев. Вырубая деревья, они фактически уничтожали доказательства того, что произошло с деревьями", - указал он.

После заявления депутата началась проверка и в январе полиция возбудила уголовный процесс.

Уголовный процесс начат по третей части 109-ой статьи уголовного закона. Виновным грозят принудительные работы, денежный штраф или лишение свободы сроком до 5 лет.

Фото: скриншот из видео