Фоторадар поймал ехавшего со скорость 162 км/ч Audi (2)
Происшествия | 1 февраля 2018 года, 18:36
31 января мобильный фоторадар Государственной полиции зафиксировал в Озолниекском крае серьезное нарушение скорости на 29-м километре дороги Рига — Елгава, сообщает ведомство на своей странице в Facebook.
Нарушение было зафиксировано в 15.44. Автомобиль Audi ехал со скоростью 162 км/ч, тогда как разрешенная скорость составляет 90 км/ч.
Нарушитель оштрафован на 360 евро.
За те 2.0 ВВП которые мы вкладываем в НАТО и мнимую угрозу от России !
Водители уже могли бы ездить по позолоченным дорогам Латвии..