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31 января мобильный фоторадар Государственной полиции зафиксировал в Озолниекском крае серьезное нарушение скорости на 29-м километре дороги Рига — Елгава, сообщает ведомство на своей странице в Facebook.

Нарушение было зафиксировано в 15.44. Автомобиль Audi ехал со скоростью 162 км/ч, тогда как разрешенная скорость составляет 90 км/ч.

Нарушитель оштрафован на 360 евро.