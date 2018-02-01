Фоторадар поймал ехавшего со скорость 162 км/ч Audi (2)

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Происшествия | 1 февраля 2018 года, 18:36

31 января мобильный фоторадар Государственной полиции зафиксировал в Озолниекском крае серьезное нарушение скорости на 29-м километре дороги Рига — Елгава, сообщает ведомство на своей странице в Facebook.

Нарушение было зафиксировано в 15.44. Автомобиль Audi ехал со скоростью 162 км/ч, тогда как разрешенная скорость составляет 90 км/ч.

Нарушитель оштрафован на 360 евро.

Комментарии 2
Дебилы (((нашли большую скорость 46 минут назад
В место того ,что бы строить дороги и автобаны в стране, латвийское правительство занимается карательством своих граждан и содержит армию США и НАТО !
За те 2.0 ВВП которые мы вкладываем в НАТО и мнимую угрозу от России !
Водители уже могли бы ездить по позолоченным дорогам Латвии..
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Nitj51 минуту назад
"Ļežaščije poļicejskije" poimaļi bi vseh.
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