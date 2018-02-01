Происшествия |

51-летняя рижанка Эдита Марцинкевича пропала около полудня 27 января 2018 года в районе улицы Маскавас в Кенгарагсе. По словам близких, ушла из дома, на звонки не отвечает. Периодически активизируется интернет в телефоне, но ответа на звонки и сообщения нет. Планшет и телефон могли быть у пропавшей при себе.

В 11 утра ее видели родные. Ушла в субботу 27 января 2018 года и до сих пор не вернулась, никаких весточек о себе не подавала, хотя мобильный телефон включен.

ПРИМЕТЫ: Рост 170 cm, среднего телосложения, короткие волосы с проседью. Была одета в светло-лиловый длинный пуховик, отороченный мехом, обута в высокие черные сапоги.

Особая примета: женщина глухонемая.

Просим всех, кто видел пропавшую или что-то знает о ее возможном месте нахождения, срочно звонить в полицию по телефону 110 или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.