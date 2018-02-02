Происшествия |

18-летний юноша Рудолфс Нормундс Эглитис, пропавший без вести в Риге при до конца неясных обстоятельствах, сегодня найден без признаков жизни. Об этом Bezvests.lv сообщили близкие пропавшего.

Выражаем самые глубокие соболезнования родным и друзьям Рудольфа.

Благодарим всех, кто делился информацией и оказывал помощь в поисках.

Напомним, по сведениям полиции, родных и друзей, Рудолфс в середине дня 11 января 2018 года вышел из больницы "Гайльэзерс" и назад не вернулся. До дома так и доехал. Никаких вестей о себе до сих пор не подавал.