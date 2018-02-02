Печальные вести: пропавший 18-летний рижанин найден без признаков жизни (11)

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Происшествия | 2 февраля 2018 года, 14:26

18-летний юноша Рудолфс Нормундс Эглитис, пропавший без вести в Риге при до конца неясных обстоятельствах, сегодня найден без признаков жизни. Об этом Bezvests.lv сообщили близкие пропавшего.

Выражаем самые глубокие соболезнования родным и друзьям Рудольфа.

Благодарим всех, кто делился информацией и оказывал помощь в поисках.

Напомним, по сведениям полиции, родных и друзей, Рудолфс в середине дня 11 января 2018 года вышел из больницы "Гайльэзерс" и назад не вернулся. До дома так и доехал. Никаких вестей о себе до сих пор не подавал.

Комментарии 11
...1 час назад
Tak izlasiet virsrakstu,pirms publicējiet rakstu.. pilnīgs murgs...
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Anna Korotkova1 час назад
Исправьте название статьи, у вас написана цифра 8, а ни 18.
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Читатель1 час назад
Исправте, заголовок, не умные люди... Сейчас заголовок прочитают и пойдёт волна.. Маленькие дети мрут...
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