Печальные вести: пропавший 18-летний рижанин найден без признаков жизни (11)
Происшествия | 2 февраля 2018 года, 14:26
18-летний юноша Рудолфс Нормундс Эглитис, пропавший без вести в Риге при до конца неясных обстоятельствах, сегодня найден без признаков жизни. Об этом Bezvests.lv сообщили близкие пропавшего.
Выражаем самые глубокие соболезнования родным и друзьям Рудольфа.
Благодарим всех, кто делился информацией и оказывал помощь в поисках.
Напомним, по сведениям полиции, родных и друзей, Рудолфс в середине дня 11 января 2018 года вышел из больницы "Гайльэзерс" и назад не вернулся. До дома так и доехал. Никаких вестей о себе до сих пор не подавал.
Tak izlasiet virsrakstu,pirms publicējiet rakstu.. pilnīgs murgs...
19
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Исправьте название статьи, у вас написана цифра 8, а ни 18.
15
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Исправте, заголовок, не умные люди... Сейчас заголовок прочитают и пойдёт волна.. Маленькие дети мрут...
6
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