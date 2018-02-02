В Риге без вести пропала 72-летняя женщина
Происшествия | 2 февраля 2018 года, 17:45
72-летняя пенсионерка Анна Макарова вышла из дома в Валдлаучи в 10 утра 31 января, сказала соседке, что собирается ехать на Центральный рынок (Рига), но домой так и не вернулась, сообщает Bezvests.lv.
В последнее время у женщины проявлялись признаки деменции (временные провалы в памяти).
Женщина могла передвигаться на автобусах № 23, 12 и трамваем № 10.
Приметы: невысокого роста — примерно 155 см, худощавого телосложения. Волосы темные.
Одета была в длинную коричневую дубленку или черное нейлоновое пальто, на голове берет темного цвета.
Всех, кто видел женщину, просят срочно звонить в полицию по номеру 110 или в Bezvests.lv по телефону 22084084.