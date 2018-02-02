Происшествия |

72-летняя пенсионерка Анна Макарова вышла из дома в Валдлаучи в 10 утра 31 января, сказала соседке, что собирается ехать на Центральный рынок (Рига), но домой так и не вернулась, сообщает Bezvests.lv.

В последнее время у женщины проявлялись признаки деменции (временные провалы в памяти).

Женщина могла передвигаться на автобусах № 23, 12 и трамваем № 10.

Приметы: невысокого роста — примерно 155 см, худощавого телосложения. Волосы темные.

Одета была в длинную коричневую дубленку или черное нейлоновое пальто, на голове берет темного цвета.

Всех, кто видел женщину, просят срочно звонить в полицию по номеру 110 или в Bezvests.lv по телефону 22084084.