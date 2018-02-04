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Поставщика питания Kindercatering вновь подозревают во вспышке сальмонеллеза в 12 рижских учреждениях дошкольного образования, сообщила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Илзе Арая. Об этом пишет nra.lv .

По ее словам, в целом случаи сальмонеллеза зарегистрированы в 18 детских садах и одной школе. В 12 детских садах питание обеспечивает Kindercatering, и здесь зарегистрировано наибольшее количество заболевших. В семи детских садах зарегистрировано по одному случаю сальмонеллеза, услуги питания им предоставляют разные предприятия.

"Это семь спорадических случаев - по одному в каждом детском саду, поэтому поставщиков питания мы винить не можем. Возможно, ребенок съел что-то плохое дома, в месте общественного питания или где-то еще", - заявила Арая.

Как сообщил передаче "Панорама" на LTV директор департамента продовольственного надзора Продовольственно-ветеринарной службы Эрнест Завадскис, инспекторы проверили детские сады и предприятие общественного питания и решили на время приостановить его работу.

По его словам, в детских садах и на предприятии взяты образцы, в которых источник инфекции не обнаружен. Также Завадскис сообщил, что на два детских учреждения заведены дела об административном нарушении за несоблюдение гигиенических требований.

Согласно данным на сайте ЦПКЗ, по состоянию на 31 января в Латвии был зарегистрирован 61 случай сальмонеллеза - 59 в Риге, в том числе 56 - у детей. Симптомы у заболевших детей начали появляться после 10 января.

Сальмонеллез - инфекционное заболевание, которое поражает желудочно-кишечный тракт. Его симптомами являются тошнота, рвота, диарея, лихорадка, головная боль.

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