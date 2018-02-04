Происшествия |

Отцу, который 10 января около игорного зала в Пурвциемсе оставил своего ребенка, придется заплатить штраф, сообщает передача "Панорама" на LTV. Об этом пишет KasJauns.

Прохожая по дороге в магазин увидела маленького мальчика, который на морозе стоял у игорного зала Fēnikss. Возвращаясь обратно домой, она заметила, что ребенок все еще стоит там. Как выяснилось, мальчик на улице ждал своего отца уже целый час.

Девушка вызвала правоохранительные органы. Прибыв на место происшествия, полиция подтвердила, что отец восьмилетнего мальчика действительно находился в игорном зале, а сына попросил подождать у заведения. Следует добавить, что 10 января на улице был мороз.

Сейчас семьей мальчика заинтересовалась Социальная служба. Сообщается, что к отцу будет применен штраф за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, который может представлять из себя предупреждение или штраф суммой до 140 евро.

Также, возможно, что мужчину оштрафуют за эмоциональное насилие, которое может быть предупреждением или штрафом в размере 70 евро.

Отцу будут предложены возможности лечения игорной зависимости.

Напомним, в январе острый резонанс в обществе и в СМИ вызвала публикация в Facebook о мальчике, ждущего своего отца на морозе целый час, пока тот играл в аппараты.

Фото: pexels.com