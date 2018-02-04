За незаконное хранение сигарет латвиец заплатит государству 418 тыс евро (17)
Происшествия | 4 февраля 2018 года, 18:42
За незаконное хранение и перемещение сигарет в больших количествах Рижский суд Латгальского предместья приговорил обвиняемого к трем года тюремного заключения и к выплате 417 765 евро государству, заявили в прокуратуре. Об этом пишет KasJauns.
Согласно обвинению, мужчина незаконно приобретал табачные изделия без акцизной марки, часть которых он хранил в ангаре, в Риге. Остальные пачки сигарет обвиняемый прятал в багажнике своего автомобиля.
Государству были причинены убытки в размере 417 765 евро, которые мужчине придется оплатить.
Фото: pixabay.com
изделия без марки акцизного налога...
причинены потери в размере...
Миксы, вы на каком языке это написали? Может пора уже какое-нибудь приложение типа "Друг русского языка" создавать? Или, всё-таки, редактора найдёте, чтобы жертв билингвального образования правил?