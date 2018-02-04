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За незаконное хранение и перемещение сигарет в больших количествах Рижский суд Латгальского предместья приговорил обвиняемого к трем года тюремного заключения и к выплате 417 765 евро государству, заявили в прокуратуре. Об этом пишет KasJauns.

Согласно обвинению, мужчина незаконно приобретал табачные изделия без акцизной марки, часть которых он хранил в ангаре, в Риге. Остальные пачки сигарет обвиняемый прятал в багажнике своего автомобиля.

Государству были причинены убытки в размере 417 765 евро, которые мужчине придется оплатить.

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