За незаконное хранение сигарет латвиец заплатит государству 418 тыс евро (17)

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Происшествия | 4 февраля 2018 года, 18:42

За незаконное хранение и перемещение сигарет в больших количествах Рижский суд Латгальского предместья приговорил обвиняемого к трем года тюремного заключения и к выплате 417 765 евро государству, заявили в прокуратуре. Об этом пишет KasJauns.

Согласно обвинению, мужчина незаконно приобретал табачные изделия без акцизной марки, часть которых он хранил в ангаре, в Риге. Остальные пачки сигарет обвиняемый прятал в багажнике своего автомобиля.

Государству были причинены убытки в размере 417 765 евро, которые мужчине придется оплатить.

Фото: pixabay.com

Комментарии 17
Alex2 часа назад
Ну контрабандист ,ну поймали. И чё? Зачем же делать жизнь человека невыносимой до конца дней ?Это как в америкосии , дают 115 лет тюрьмы ...Виноват -так повесьте.С чего и как он выплатит такие бабки ?Дерьмо однако это,а не правосудие ...
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АЛ22 часа назад
и приказала заплатить ...
изделия без марки акцизного налога...
причинены потери в размере...

Миксы, вы на каком языке это написали? Может пора уже какое-нибудь приложение типа "Друг русского языка" создавать? Или, всё-таки, редактора найдёте, чтобы жертв билингвального образования правил?
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Хочу курить2 часа назад
Идддиоты!!!!
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