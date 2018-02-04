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От должности отстранен начальник Участка полиции Олайне Каспар Рамма, так как при обмене оружия советского образца на новое было констатировано, что из сейфа пропали два пистолета "Макаров", сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3. Об этом пишет nra.lv .

Нехватка пистолетов была выявлена неделю назад. В тот же день был начат уголовный процесс. Расследование поручено Бюро внутренней безопасности. Тем временем руководство участком поручено Айнару Скудрису, который воздержался от комментариев.

Оборот оружия строго регламентирован, так как после окончания службы сотрудники сдают пистолеты в сейф и расписываются в журнале. Однако сейчас никто не может сказать, когда именно пропали пистолеты.

Глава Госполиции Интс Кюзис в интервью TV3 пояснил, что это чрезвычайная ситуация, и она недопустима не при каких обстоятельствах. Однако он добавил, что оружие обязательно найдется, так как украсть пистолеты невозможно.

В обязанности начальника участка входит регулярный контроль за оружием. Следствие покажет, насколько Рамма соблюдал это требование.

По словам Кюзиса, отстраненный от должности бывший начальник является не единственным в этом участке, кого следует уволить.

На этой неделе во всех регионах страны была проведена внеочередная проверка оружия, но других потерь не выявлено.

Фото: flickr.com