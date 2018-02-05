Двухлетняя девочка упала в ведро с кипятком
Происшествия | 5 февраля 2018 года, 12:11
Вчера в Видземе двухлетняя девочка получила обширные ожоги тела, упав в ведро с горячей водой. Об этом рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Инга Витола.
Ребенок получил ожоги ягодиц, нижней части спины, верхней части рук и ног.
Тем временем в Курземе десятимесячный мальчик опрокинул на себя оставленную на столе кружку горячего кофе. Младенец получил ожоги лица и груди.
Всего за сутки СНМП получила 1021, из них 147 были связаны с травмами.