Происшествия |

Вчера в Видземе двухлетняя девочка получила обширные ожоги тела, упав в ведро с горячей водой. Об этом рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Инга Витола.

Ребенок получил ожоги ягодиц, нижней части спины, верхней части рук и ног.

Тем временем в Курземе десятимесячный мальчик опрокинул на себя оставленную на столе кружку горячего кофе. Младенец получил ожоги лица и груди.

Всего за сутки СНМП получила 1021, из них 147 были связаны с травмами.