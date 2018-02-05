За "обман" игровых автоматов задержаны двое полицейских (3)
Происшествия | 5 февраля 2018 года, 18:06
Бюро внутренней безопасности (БВБ) за мошенничество с игровыми автоматами задержало двух полицейских и нескольких иностранцев, сообщила помощник начальника бюро Диана Петерса.
По подозрениям в групповом мошенничестве были задержаны несколько лиц, в том числе граждане России и Украины и два сотрудника Рижского регионального управления Госполиции.
Задержанные занимались незаконными действиями с игровыми автоматами - предположительно, использовалось специальное программное обеспечение, меняющее ход игры и обеспечивающее выигрыш.
Подозреваемые задержаны сразу после получения выигрыша. Для полицейских это было нерабочее время. Все задержанные помещены под арест. Будет проверяться их связь с другими эпизодами мошенничества.
Фото: pixabay.com
тут по другому нльзя
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Ну шо посадят? Или как всегда на тормозах спустят? Это же не такое страшное преступление, как косяк травы в кармане
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Сомнительно,что в не рабочее время. По-моему хотят очень легко отмазаться. Могут и уволить "задним числом".
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