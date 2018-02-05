Происшествия |

Бюро внутренней безопасности (БВБ) за мошенничество с игровыми автоматами задержало двух полицейских и нескольких иностранцев, сообщила помощник начальника бюро Диана Петерса.

По подозрениям в групповом мошенничестве были задержаны несколько лиц, в том числе граждане России и Украины и два сотрудника Рижского регионального управления Госполиции.

Задержанные занимались незаконными действиями с игровыми автоматами - предположительно, использовалось специальное программное обеспечение, меняющее ход игры и обеспечивающее выигрыш.

Подозреваемые задержаны сразу после получения выигрыша. Для полицейских это было нерабочее время. Все задержанные помещены под арест. Будет проверяться их связь с другими эпизодами мошенничества.

Фото: pixabay.com