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Прокуратура Валмиерского района передала в суд уголовное дело о попытке убийства, сообщили в Генеральной прокуратуре. Об этом пишет nra.lv .

Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, повалил пострадавшего на землю и семь раз воткнул ему нож в лицо и шею. По словам представителей прокуратуры, нападавший выразил личную ненависть к мужчине.

Обвиняемый призван к уголовной ответственности за убийство. За это преступление грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок от пяти до 20 лет.