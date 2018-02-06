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Полиция нашла сбежавшего из Детской психоневрологической больницы "Айнажи" 17-летнего юношу, сообщили в Госполиции.

Подросток исчез из больницы 4 февраля. Вчера, 5 февраля, работники полиции нашли беглеца в Риге и задержали.

Уже сообщалось, что омбудсмен Юрис Янсонс обратился к президенту Латвии Раймонду Вейонису, Сейму и Кабинету министров по делу констатированных нарушений в "Айнажи".

Напомним, 29 января госсекретарь Министерства здравоохранения (Минздрав) отстранил от должности члена правления Детской психоневрологической больницы "Айнажи" Илону Балоде. Омбудсмен Юрис Янсонс на пресс-конференции рассказал о нарушениях в "Айнажи", которые с точки зрения прав человека граничат с жестокостью и пытками.

Между тем в интервью радио Baltkom Балоде отметила, что если омбудсмен Юрис Янсонс приедет поработать в больницу "Айнажи", у него, возможно, изменится представление о лечении в этом стационаре.

"Пусть он поработает у нас хотя бы один день. Легко говорить тем, кто там никогда не работал. Я думаю, что омбудсмен просто не понимает ничего в психиатрии. Если он считает, что у нас там пытки, как метод лечения, для меня это новость. Случай, о котором говорил омбудсмен, очень тяжелый. Там пациент был фиксирован на протяжении восьми часов, потому что он мог себя убить. Он приставил к своей шее шашлычный шампур и говорил, что хочет попасть на шестой круг ада. Я приняла решение зафиксировать ребенка, поскольку у него была навязчивая идея суицида", - сказала она.

По словам Балоде, больница оборудована всем необходимым для пациентов. Она также указала, что родители часто приводят на лечение "трудных" детей и думают, что они вдруг чудом исцелятся.

Фото: Valsts policija