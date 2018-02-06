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6 февраля около полудня Спасательный центр Эстонии получил сообщение о том, что на административной территории города Пярну между островом Мания и Муналайдом под лед провалился микроавтобус. Двух человек удалось спасти, в микроавтобусе, опустившемся на морское дно, еще оставались четыре человека.

В порту Муналайда Pärnu Postimees сообщили, что на полпути между портом и островом Мания под лед провалился фургон.

По словам капитана и директора порта Яануса Юривете, микроавтобус выехал на лед немногим после полудня и практически сразу провалился.

Как сообщил находящийся на месте репортер Pärnu Postimees, из провалившегося микроавтобуса спаслись находившиеся на переднем сиденье мужчина и женщина.

Водитель вездехода-амфибии, первым отправившийся спасать людей из провалившегося, сказал газете, что спасенные мужчина и женщина находились в состоянии сильного опьянения. Их передали скорой помощи.

По данным водителя Ээво Пулля, в утонувшем микроавтобусе остались четыре человека. Насколько ему известно, они приехали с острова Кихну, но он точно не знает, кто они.

"Мы выехали сразу, как только услышали о несчастном случае", - сказал он газете.

Водитель отметил, что еще в понедельник в районе происшествия не было льда.

Житель Мания Марк Соосаар уверен, что попавшие в беду люди точно были не оттуда.

"Они хотели сначала переправиться на пароме и уже заехали на него. Но, когда выяснилось, что паром идет в Кихну, а не в Мания, компания съехала с парома. Они сразу же поехали по льду и на ледовой дороге провалились прямо в море", - рассказал Соосаар.

Глубина моря в этом месте составляет четыре метра. Остров находится приблизительно в 800 метрах от материка. Официальной ледовой дороги в этом месте нет.

Один из жителей Мания заметил, что речь явно не идет о местных жителях, поскольку островитяне не решаются сейчас даже выходить на лед.

Фото: rus.postimees.ee